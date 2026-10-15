日本工会联合会Rengo计划在2027年与雇主举行的年度春季谈判中，要求工资至少上涨5%。这将是该工会联合组织连续第四年提出此类要求。

据《日本时报》报道，尽管不稳定的国际形势加剧了经济不确定性，Rengo仍希望巩固工资上涨的趋势。

针对小型工会的要求

对于成员不足300人的小型工会，Rengo将要求工资至少上涨6%。这一水平与今年的要求一致，旨在帮助缩小大型和小型企业之间的薪酬差距。

在总体要求中，该联合会还将坚持基本工资标准至少提高3%。Rengo计划呼吁雇主更积极地投资人力资源，因为按照国际标准，日本的工资水平仍然不高。

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2026年谈判结果

根据Rengo的调查，2026年春季谈判，即日本所谓的“春斗”，带来了平均5.01%的工资涨幅。这低于2025年的5.25%，但平均涨幅已连续第三年保持在5%的水平。平均月薪增加了16,400日元。

与此同时，小型工会的平均涨幅为4.69%，即每月12,866日元。这些数据表明，大型和小型企业员工的工资增长速度存在差异。

Rengo计划在10月晚些时候举行的中央执行委员会会议上通过2027年的目标指标，并于12月最终批准。此后，行业联合会和各个工会将确定各自对雇主的要求。

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