Japońska konfederacja związków zawodowych Rengo planuje żądać podwyżek płac o co najmniej 5% podczas corocznych wiosennych negocjacji z pracodawcami w 2027 roku. Będzie to czwarty rok z rzędu, w którym federacja związkowa przedstawi takie żądania.

Jak informuje The Japan Times, Rengo dąży do utrwalenia tendencji wzrostu wynagrodzeń mimo rosnącej niepewności gospodarczej spowodowanej niestabilną sytuacją międzynarodową.

Żądania dla małych związków

W przypadku małych związków liczących mniej niż 300 członków Rengo będzie żądać podwyżek płac o co najmniej 6%. Poziom ten odpowiada żądaniu z tego roku i ma pomóc zmniejszyć różnicę w wynagrodzeniach między dużymi a małymi firmami.

W ramach ogólnego żądania konfederacja będzie również nalegać na podwyżkę stawek taryfowych o co najmniej 3%. Rengo planuje wzywać pracodawców do bardziej aktywnego inwestowania w zasoby ludzkie, ponieważ poziom płac w Japonii nadal nie jest wysoki według międzynarodowych standardów.

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Wyniki negocjacji w 2026 roku

Według badania Rengo wiosenne negocjacje w 2026 roku, znane w Japonii jako shunto, przyniosły średnią podwyżkę płac o 5,01%. Było to mniej niż 5,25% w 2025 roku, jednak średni wskaźnik utrzymał się na poziomie 5% trzeci rok z rzędu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 16 400 jenów.

Jednocześnie w małych związkach średni wzrost wyniósł 4,69%, czyli 12 866 jenów miesięcznie. Dane te wskazują na różnicę w tempie podwyżek płac między pracownikami dużych i małych firm.

Rengo planuje przyjąć cele na 2027 rok na posiedzeniu centralnego komitetu wykonawczego później w październiku, a ostatecznie zatwierdzić je w grudniu. Federacje branżowe i poszczególne związki zawodowe określą następnie własne żądania wobec pracodawców.

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