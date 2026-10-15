Японская конфедерация профсоюзов Rengo планирует потребовать повышения зарплат как минимум на 5% в ходе ежегодных весенних переговоров с работодателями в 2027 году. Это будет четвертый год подряд, когда объединение профсоюзов выдвинет такие требования.

Как сообщает The Japan Times, Rengo стремится закрепить тенденцию роста оплаты труда, несмотря на усиление экономической неопределенности из-за нестабильной международной ситуации.

Требования для малых профсоюзов

Для малых профсоюзов, насчитывающих менее 300 членов, Rengo будет требовать повышения зарплат как минимум на 6%. Такой показатель соответствует требованию этого года и должен помочь сократить разрыв в оплате труда между крупными и малыми компаниями.

В рамках общего требования конфедерация также будет настаивать на повышении тарифных ставок как минимум на 3%. Rengo планирует призывать работодателей активнее инвестировать в человеческие ресурсы, поскольку уровень зарплат в Японии все еще не является высоким по международным меркам.

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Итоги переговоров 2026 года

Согласно опросу Rengo, весенние переговоры 2026 года, известные в Японии как шунто, обеспечили среднее повышение зарплат на 5,01%. Это меньше, чем 5,25% в 2025 году, однако средний показатель держался на уровне 5% третий год подряд. В среднем месячная зарплата выросла на 16 400 иен.

В то же время в малых профсоюзах средний рост составил 4,69%, или 12 866 иен в месяц. Эти данные указывают на разницу в темпах повышения зарплат между работниками крупных и малых компаний.

Целевые показатели на 2027 год Rengo планирует принять на заседании центрального исполнительного комитета позднее в октябре, а окончательно утвердить в декабре. Отраслевые федерации и отдельные профсоюзы после этого определят собственные требования к работодателям.

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