Сенат Бразилии 15 октября одобрил законопроект о полном списании федеральных долгов для индивидуальных микропредпринимателей и повышении предельного годового дохода для этой категории бизнеса. За документ проголосовали 78 сенаторов, голосов против не было.

Как сообщает The Rio Times, списанию будут подлежать федеральные долги микропредпринимателей, имеющиеся по состоянию на 13 октября 2026 года, независимо от того, были ли они внесены в реестр просроченной задолженности. По оценке правительства, около 3,6 млн предприятий имеют зарегистрированные долги на общую сумму 12,57 млрд бразильских реалов, или примерно 2,5 млрд долларов.

Условия списания долгов

Для получения льготы индивидуальные микропредприниматели должны подать заявление и отозвать судебные иски по долгам, подлежащим списанию. Также они должны уплачивать текущие взносы в течение шести месяцев после вступления закона в силу. Если предприниматель пропустит такие платежи, списание долга будет отменено.

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Категория MEI охватывает индивидуальные предприятия, в том числе уличных торговцев, курьеров и парикмахеров. Такая форма предпринимательства позволяет выставлять счета и уплачивать один ежемесячный взнос, включающий налоги и социальное страхование.

Лимиты дохода и работники

Законопроект предусматривает повышение максимально допустимого годового дохода для MEI с 81 тыс. до 110 тыс. реалов в 2027 году, а в 2028 году — до 140 тыс. реалов. Кроме того, микропредприниматели смогут нанимать до двух работников вместо одного в промышленности, торговле, сфере услуг и сельской местности.

Палата депутатов Бразилии одобрила тот же текст днем ранее — 461 голосом против четырех. Для завершения процедуры законопроект должен подписать президент Луис Инасиу Лула да Силва; закон вступит в силу после публикации в официальном вестнике.

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