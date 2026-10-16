Сенат Бразилії схвалив списання боргів для мікропідприємців — The Rio Times

Сенат Бразилії 15 жовтня схвалив законопроєкт про повне списання федеральних боргів для індивідуальних мікропідприємців і підвищення граничного річного доходу для цієї категорії бізнесу. За документ проголосували 78 сенаторів, проти не було жодного голосу.

Як повідомляє The Rio Times, списанню підлягатимуть федеральні борги мікропідприємців, наявні станом на 13 жовтня 2026 року, незалежно від того, чи були вони внесені до реєстру прострочених. За оцінкою уряду, близько 3,6 млн підприємств мають зареєстровані борги на загальну суму 12,57 млрд бразильських реалів, або приблизно 2,5 млрд доларів.

Умови списання боргів

Для отримання пільги індивідуальні мікропідприємці мають подати заяву та відкликати судові позови щодо боргів, які підлягають списанню. Також вони повинні сплачувати поточні внески протягом шести місяців після набуття законом чинності. Якщо підприємець пропустить такі платежі, списання боргу буде скасовано.

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Категорія MEI охоплює одноосібні бізнеси, зокрема вуличних продавців, кур’єрів і перукарів. Така форма підприємництва дає змогу виставляти рахунки та сплачувати один щомісячний внесок, що включає податки й соціальне страхування.

Ліміти доходу та працівники

Законопроєкт передбачає підвищення максимально допустимого річного доходу для MEI з 81 тис. до 110 тис. реалів у 2027 році, а у 2028 році — до 140 тис. реалів. Крім того, мікропідприємці зможуть наймати до двох працівників замість одного в промисловості, торгівлі, сфері послуг і сільській місцевості.

Палата депутатів Бразилії схвалила той самий текст днем раніше — 461 голосом проти чотирьох. Для завершення процедури законопроєкт має підписати президент Луїс Інасіу Лула да Сілва; закон набуде чинності після публікації в офіційному віснику.

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