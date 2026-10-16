Senat Brazylii 15 października zatwierdził projekt ustawy o całkowitym umorzeniu federalnych długów indywidualnych mikroprzedsiębiorców oraz podwyższeniu rocznego limitu dochodów dla tej kategorii działalności. Za dokumentem zagłosowało 78 senatorów, nie było głosów przeciw.

Jak informuje The Rio Times, umorzeniu będą podlegać federalne długi mikroprzedsiębiorców istniejące na dzień 13 października 2026 roku, niezależnie od tego, czy zostały wpisane do rejestru zaległości. Według szacunków rządu około 3,6 mln przedsiębiorstw ma zarejestrowane długi o łącznej wartości 12,57 mld reali brazylijskich, czyli około 2,5 mld dolarów.

Warunki umorzenia długów

Aby otrzymać ulgę, indywidualni mikroprzedsiębiorcy muszą złożyć wniosek i wycofać pozwy sądowe dotyczące długów objętych umorzeniem. Muszą również opłacać bieżące składki przez sześć miesięcy po wejściu ustawy w życie. Jeśli przedsiębiorca pominie takie płatności, umorzenie długu zostanie anulowane.

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Kategoria MEI obejmuje jednoosobowe działalności gospodarcze, w tym sprzedawców ulicznych, kurierów i fryzjerów. Ta forma przedsiębiorczości umożliwia wystawianie faktur i opłacanie jednej miesięcznej składki, która obejmuje podatki i ubezpieczenie społeczne.

Limity dochodów i pracownicy

Projekt ustawy przewiduje podwyższenie maksymalnego dopuszczalnego rocznego dochodu dla MEI z 81 tys. do 110 tys. reali w 2027 roku, a w 2028 roku do 140 tys. reali. Ponadto mikroprzedsiębiorcy będą mogli zatrudniać do dwóch pracowników zamiast jednego w przemyśle, handlu, usługach i na obszarach wiejskich.

Izba Deputowanych Brazylii zatwierdziła ten sam tekst dzień wcześniej — stosunkiem głosów 461 do czterech. Aby zakończyć procedurę, projekt ustawy musi podpisać prezydent Luiz Inácio Lula da Silva; ustawa wejdzie w życie po publikacji w oficjalnym dzienniku urzędowym.

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