10月15日，巴西参议院批准了一项法案，将全面免除个体微型企业主的联邦债务，并提高该类企业的年度收入上限。78名参议员投票支持该文件，没有反对票。

据《里约时报》报道，截至2026年10月13日存在的微型企业主联邦债务将被免除，无论这些债务是否被列入逾期债务登记册。政府估计，约360万家企业登记在案的债务总额为125.7亿巴西雷亚尔，约合25亿美元。

债务免除条件

为获得这项优惠，个体微型企业主必须提交申请，并撤回涉及可免除债务的诉讼。他们还必须在该法律生效后的六个月内缴纳当期费用。如果企业主漏缴此类款项，债务免除将被取消。

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MEI类别涵盖个体经营者，包括街头商贩、快递员和理发师。这种创业形式允许开具发票，并缴纳一项包含税款和社会保险在内的月度费用。

收入限额和雇员

该法案规定，MEI的最高允许年度收入将从8.1万雷亚尔提高至2027年的11万雷亚尔，并在2028年提高至14万雷亚尔。此外，在工业、贸易、服务业和农村地区，微型企业主可雇用最多两名员工，而非一名。

巴西众议院于一天前以461票对4票通过了同一文本。为完成程序，该法案须由总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦签署；该法律将在官方公报发布后生效。

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