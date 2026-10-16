За последнюю неделю в отношениях между США, Россией и Украиной произошло немало неоднозначных событий. В то же время за противоречивыми заявлениями и решениями американского президента Дональда Трампа может скрываться определённая стратегия.

Как пишет УНИАН, действия Вашингтона, в частности договоренности с Россией и критические заявления в адрес Киева, могут быть частью попытки возобновить мирные переговоры. Сейчас главный вопрос заключается в том, согласится ли Владимир Путин рассмотреть новые предложения США.

Он отмечает, что действия Трампа в отношении соглашения с РФ и негативные заявления в адрес Киева могут восприниматься как попытка заставить Украину заключить мир на условиях Путина. Однако новый мирный план, который продвигают США, свидетельствует о попытке Вашингтона положить конец войне в Украине.

Автор имеет в виду план, основанный на «четырёх столпах», который обсуждали посланцы Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф с высокопоставленными украинскими представителями, о чём сообщило издание Washington Post.

По данным журналистов, ключевым элементом этого соглашения является не просто прекращение войны, а создание новой архитектуры безопасности и экономики для России, Украины и Европы. Она должна восстановить стабильность в регионе и предотвратить новые конфликты в будущем.

Автор перечисляет четыре ключевых пункта этого плана. В первом речь идет о поиске путей финансирования восстановления Украины. Второй предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые дублируют членство в НАТО, но не предполагают вступления Киева в Альянс. В третьем пункте речь идет о реинтеграции России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения, которое предусматривало бы возобновление работы трубопроводов, транспортирующих российскую нефть и газ в Европу, причем прибыль распределялась бы между Украиной и Россией.

Самым сложным автор называет четвёртый пункт. В нём речь идёт о прекращении войны по линии фронта с небольшими взаимными обменами территорий для рационализации новой границы. Взамен Украина должна признать оккупированные земли российскими.



Автор отмечает, что этот план вызовет споры как со стороны РФ, так и со стороны Украины. Однако у него есть ключевое преимущество — немедленное прекращение боевых действий, что спасет тысячи жизней. Для Трампа этот план также будет выгоден — он снизит мировые цены на топливо, вызванные кризисом на Ближнем Востоке.

Украина, по мнению автора, сильно зависит от США и будет вынуждена пойти на сделку. Однако ключевой вопрос заключается в том, готов ли Путин остановить войну. Поскольку РФ категорически проигнорировала заявление Трампа об энергетическом перемирии, а Кушнер и Виткофф вернулись со встреч в Москве в прошлом месяце без каких-либо уступок со стороны Кремля. По мнению автора, Путин уверен, что ему удастся спровоцировать политический, военный и экономический коллапс Украины этой зимой. И поэтому попытка Трампа может оказаться недостаточной, чтобы убедить Москву остановиться.

Об этом пишет британский журналист Оуэн Мэттьюз в колонке для The Spectator.

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