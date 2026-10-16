В столице Индии Нью-Дели 16 октября закрыли Центральный парк перед запланированным протестом с требованием отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара. Муниципальные власти сообщили, что парк будет закрыт в течение двух дней по «административным» причинам. По данным Dawn, полиция также запретила публичные собрания возле Коннот-Плейс, сославшись на соображения общественного порядка и безопасности.

Протест из-за избирательных списков

Акцию организовала Cockroach Janta Party (CJP). Ее основатель Абхиджит Дипке призвал сторонников собраться в Центральном парке после задержания двух его соратников за нарушение полицейских барьеров на Джантар-Мантар. По информации источника, они пришли туда, чтобы помахать национальным флагом Индии.

Ранее на этой неделе полиция отменила разрешение на использование Джантар-Мантар в качестве специально отведенного места для протестов. В пятницу в отдельных районах столицы развернули тысячи сотрудников сил безопасности, а на ключевых перекрестках установили желтые металлические барьеры. Полиция предупредила, что нарушение ограничений может привести к юридическим действиям, одновременно заявив, что позволит «отдельным лицам» собраться в подходящем месте.

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Спор вокруг реестров

Протесты связаны с масштабным пересмотром избирательных списков, который проводится под руководством Гьянеша Кумара. По сообщениям СМИ, в рамках этой процедуры из реестров удалили более 130 миллионов имен. Критики утверждают, что это непропорционально затронуло представителей меньшинств, в том числе мусульман.

Избирательные органы Индии отрицают нарушения и заявляют, что пересмотр должен был устранить дубликаты, записи об умерших и мошеннические записи. Представители правящей индуистской националистической партии «Бхаратия джаната парти» ранее заявляли, что в избирательные списки якобы мошенническим путем было внесено много незадокументированных мусульманских мигрантов из Бангладеш.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отверг обвинения оппозиции. Он заявил, что ее целью является разрушение демократических институтов и создание беспорядков в стране, а также назвал действия оппозиционных партий заговором с целью захвата власти путем создания анархии.

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