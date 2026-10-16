W stolicy Indii, Nowym Delhi, 16 października zamknięto Central Park przed zaplanowanym protestem z żądaniem dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara. Władze miejskie poinformowały, że park będzie zamknięty przez dwa dni z powodów „administracyjnych”. Jak podaje Dawn, policja zakazała także publicznych zgromadzeń w pobliżu Connaught Place, powołując się na względy porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Protest w sprawie spisów wyborczych

Akcję zorganizowała Cockroach Janta Party (CJP). Jej założyciel Abhijit Dipke wezwał zwolenników do zgromadzenia się w Central Parku po zatrzymaniu dwóch jego współpracowników za naruszenie policyjnych barykad na Jantar Mantar. Według źródła przyszli tam, aby pomachać flagą narodową Indii.

Wcześniej w tym tygodniu policja cofnęła zgodę na wykorzystywanie Jantar Mantar jako wyznaczonego miejsca protestów. W piątek w niektórych częściach stolicy rozmieszczono tysiące funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, a na kluczowych skrzyżowaniach ustawiono żółte metalowe barykady. Policja ostrzegła, że naruszenie ograniczeń może prowadzić do działań prawnych, jednocześnie oświadczając, że pozwoli „wybranym osobom” zgromadzić się w odpowiednim miejscu.

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Spór o rejestry

Protesty są związane z zakrojoną na szeroką skalę rewizją spisów wyborczych, prowadzoną pod kierownictwem Gyanesha Kumara. Według doniesień medialnych w ramach tej procedury z rejestrów usunięto ponad 130 milionów nazwisk. Krytycy twierdzą, że nieproporcjonalnie dotknęło to mniejszości, w tym muzułmanów.

Indyjskie organy wyborcze zaprzeczają naruszeniom i twierdzą, że rewizja miała usunąć duplikaty, wpisy dotyczące osób zmarłych oraz fałszywe wpisy. Przedstawiciele rządzącej hinduskiej nacjonalistycznej partii Bharatiya Janata Party wcześniej twierdzili, że do spisów wyborczych rzekomo w sposób oszukańczy wpisano wielu nieudokumentowanych muzułmańskich migrantów z Bangladeszu.

Minister obrony Indii Rajnath Singh odrzucił oskarżenia opozycji. Oświadczył, że jej celem jest niszczenie instytucji demokratycznych i wywoływanie niepokojów w kraju, a także nazwał działania partii opozycyjnych spiskiem mającym na celu przejęcie władzy poprzez wywołanie anarchii.

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