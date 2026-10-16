10月16日，印度首都新德里在一场要求首席选举专员Gyanesh Kumar辞职的计划抗议活动前关闭了中央公园。市政当局表示，该公园将因“行政”原因关闭两天。据Dawn报道，警方还以公共秩序和安全考虑为由，禁止在康诺特广场附近举行公开集会。

因选民名册引发的抗议

此次活动由Cockroach Janta Party（CJP）组织。该党创始人Abhijit Dipke在其两名同伴因冲破简塔·曼塔尔的警方路障而被拘留后，呼吁支持者在中央公园集会。消息人士称，他们前往那里是为了挥舞印度国旗。

本周早些时候，警方撤销了将简塔·曼塔尔用作指定抗议地点的许可。周五，数千名安全人员被部署到首都部分地区，关键路口设置了黄色金属路障。警方警告称，违反限制可能导致法律行动，同时表示将允许“被选定的个人”在适当地点集会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

围绕名册的争议

抗议活动与在Gyanesh Kumar领导下进行的大规模选民名册修订有关。媒体报道称，作为该程序的一部分，超过1.3亿个姓名被从名册中删除。批评者称，这对包括穆斯林在内的少数群体造成了不成比例的影响。

印度选举机构否认存在违规行为，并表示此次修订旨在清除重复记录、已故人员记录和欺诈性记录。执政的印度教民族主义政党印度人民党代表此前曾表示，大量来自孟加拉国的无证穆斯林移民据称通过欺诈手段被列入选民名册。

印度国防部长Rajnath Singh驳回了反对派的指控。他表示，反对派的目标是破坏民主机构并在国内制造动乱，还称反对党采取的行动是通过制造无政府状态夺取政权的阴谋。

关注我们在