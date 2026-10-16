У Нью-Делі закрили парк перед протестом за відставку глави виборчкому — Dawn

У столиці Індії Нью-Делі 16 жовтня закрили Центральний парк перед запланованим протестом із вимогою відставки головного виборчого комісара Ґ'янєша Кумара. Муніципальна влада повідомила, що парк буде зачинений протягом двох днів з «адміністративних» причин. За даними Dawn, поліція також заборонила публічні зібрання поблизу Коннот-Плейс, посилаючись на міркування громадського порядку та безпеки.

Протест через виборчі списки

Акцію організувала Cockroach Janta Party (CJP). Її засновник Абхіджіт Діпке закликав прихильників зібратися в Центральному парку після затримання двох його соратників за порушення поліцейських бар'єрів на Джантар-Мантар. За інформацією джерела, вони прийшли туди, щоб помахати національним прапором Індії.

Раніше цього тижня поліція скасувала дозвіл використовувати Джантар-Мантар як визначене місце для протестів. У п'ятницю в окремих районах столиці розгорнули тисячі працівників сил безпеки, а на ключових перехрестях встановили жовті металеві бар'єри. Поліція попередила, що порушення обмежень може призвести до правових дій, водночас заявивши, що дозволить «обраним особам» зібратися у відповідному місці.

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Суперечка щодо реєстрів

Протести пов'язані з масштабним переглядом виборчих списків, який відбувається під керівництвом Ґ'янєша Кумара. За повідомленнями медіа, у межах цієї процедури з реєстрів вилучили понад 130 мільйонів імен. Критики стверджують, що це непропорційно вплинуло на представників меншин, зокрема мусульман.

Виборчі органи Індії заперечують порушення та заявляють, що перегляд мав усунути дублікати, записи про померлих і шахрайські записи. Представники правлячої індуїстської націоналістичної партії «Бхаратія джаната парті» раніше заявляли, що до виборчих списків нібито шахрайським способом потрапили багато незадокументованих мусульманських мігрантів із Бангладеш.

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх відкинув звинувачення опозиції. Він заявив, що її метою є руйнування демократичних інституцій і створення заворушень у країні, а також назвав дії опозиційних партій змовою для захоплення влади шляхом створення анархії.

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