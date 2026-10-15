RMF24：波兰计划提高外国人入境资金要求

波兰内政和行政部已起草一项条例草案，拟提高外国人入境时必须持有的最低资金金额。该文件已在政府立法中心网站公布，RMF24报道。

根据草案，计划在波兰停留不超过四天的人必须拥有至少1000兹罗提以支付开支。目前的最低要求为300兹罗提。对于停留时间更长的人，所需金额将从每天75兹罗提提高至300兹罗提。也可以以外币等值金额证明拥有资金。

已付费停留适用单独标准

旅游团、青年营和体育比赛的参与者适用较低要求。这些要求也适用于已支付访问费用、前往疗养机构，或参加假期工作计划的人士，前提是该计划并非访问的主要目的。

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对于这一类别的外国人，最低金额将为每天130兹罗提，但总额不得低于650兹罗提。目前的要求为每天20兹罗提，最低总额为100兹罗提。该部解释称，提高门槛是为了覆盖未包含在预付住宿、餐饮或其他停留保障形式中的开支。

学生和研究人员的门槛更高

这些变化还将涉及为接受教育、学习、培训、开展科学研究或从事开发工作而赴波兰的人员。在计划停留的前两个月，他们必须拥有2020兹罗提，而目前为1270兹罗提。

草案说明指出，现行金额自2016年以来未曾调整，而商品和服务价格已经上涨。文件作者表示，拟议指标与若干物价水平相近的申根区国家采用的参考金额相符，其中包括保加利亚、克罗地亚、立陶宛和爱沙尼亚。如果该条例获得通过，预计将在正式公布30天后生效。

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