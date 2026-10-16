英国将从11月6日起禁止包含勒颈或窒息、亲属之间发生性关系或假扮亲属关系者发生性关系的网络色情内容。模仿16岁以下人士的内容也将成为非法内容，《卫报》报道。

新限制措施

英国政府宣布，在跨党派压力之下，新规定将生效。该压力今年早些时候促使大臣们表示正在准备立法修改。非致命性勒颈在该国已构成单独罪行，但此前在互联网上展示此类行为尚未被禁止。

司法部长亚历克斯·戴维斯-琼斯表示，这些规定并非旨在将无害的性偏好定为犯罪。她说，色情内容可能影响人们，尤其是年轻人，对于健康关系的看法，而将针对女性的暴力正常化或加以美化的内容是危险的。

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审查建议

这些修改符合保守党上议院议员加比·伯廷于2025年发布的一份色情内容监管审查报告中的建议。报告指出，描绘勒颈女性的色情内容可能在现实生活中造成毁灭性后果。该审查还关注涉及乱伦的角色扮演情节和扮演儿童的成年人，并指出色情产业缺乏适当的国家监管。

End Violence Against Women联盟支持这项禁令，并呼吁政府确保其得到有效执行。该组织代理主任贾纳娅·沃克强调，勒颈可能造成严重的长期伤害或导致死亡，而其在色情内容中的广泛呈现，可能使性关系中的暴力正常化，尤其是在年轻人当中。该联盟还呼吁更新《网络安全法》，以要求平台删除此类内容。

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