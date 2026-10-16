В Великобритании с 6 ноября запретят онлайн-порнографию со сценами удушения или асфиксии, секса между родственниками либо людьми, изображающими родственные отношения. Незаконным также станет контент, в котором кто-то имитирует лицо младше 16 лет, сообщает The Guardian.

Новые ограничения

Правительство Великобритании объявило, что новые нормы вступят в силу после межпартийного давления, которое ранее в этом году побудило министров заявить о подготовке законодательных изменений. Несмертельное удушение уже является отдельным правонарушением в стране, однако его изображение в интернете до сих пор не было запрещено.

Министр юстиции Алекс Дэвис-Джонс заявила, что правила не направлены на криминализацию безвредных сексуальных предпочтений. По ее словам, порнография может влиять на представления людей, в частности молодежи, о здоровых отношениях, а контент, который нормализует или прославляет насилие над женщинами, опасен.

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Рекомендации обзора

Изменения соответствуют рекомендациям обзора регулирования порнографии, который в 2025 году опубликовала консервативная член Палаты лордов Габби Бертин. В нем отмечалось, что порно с изображением удушения женщин может иметь разрушительные последствия в реальной жизни. Обзор также обращал внимание на ролевые сюжеты с инцестом и на взрослых, изображающих детей, а также указывал на отсутствие надлежащего государственного надзора за порноиндустрией.

Коалиция End Violence Against Women поддержала запрет и призвала правительство обеспечить его эффективное исполнение. Исполняющая обязанности директора организации Джаная Уокер подчеркнула, что удушение может причинить тяжелый длительный вред или привести к смерти, а его широкое изображение в порнографии рискует нормализовать насилие в сексуальных отношениях, особенно среди молодежи. Коалиция также призвала обновить Закон о безопасности в интернете, чтобы платформы были обязаны удалять такой контент.

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