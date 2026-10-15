W Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie podwyższenia minimalnych kwot środków, które cudzoziemcy muszą posiadać przy wjeździe do kraju. Dokument opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji, informuje RMF24.

Zgodnie z projektem osoba, która planuje przebywać w Polsce nie dłużej niż cztery dni, będzie musiała mieć co najmniej 1000 złotych na pokrycie wydatków. Obecnie minimalny wymóg wynosi 300 złotych. W przypadku dłuższego pobytu wymagana kwota ma wzrosnąć z 75 do 300 złotych za każdy dzień. Posiadanie środków będzie można potwierdzić również równowartością w walucie obcej.

Odrębne stawki dla opłaconych pobytów

Niższe wymagania przewidziano dla uczestników wycieczek turystycznych, obozów młodzieżowych i zawodów sportowych. Będą one również dotyczyć osób, które mają opłacony pobyt, przyjeżdżają do zakładu leczniczo-sanatoryjnego lub uczestniczą w programie pracy wakacyjnej, jeśli nie jest to główny cel wizyty.

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Dla tej kategorii cudzoziemców minimalna kwota ma wynosić 130 złotych dziennie, ale nie mniej niż 650 złotych łącznie. Obecnie obowiązuje wymóg 20 złotych dziennie przy minimalnej kwocie 100 złotych. Ministerstwo wyjaśniło, że podwyższony próg ma pokrywać wydatki nieobjęte opłaconymi z góry zakwaterowaniem, wyżywieniem lub inną formą zabezpieczenia pobytu.

Wyższy próg dla studentów i badaczy

Zmiany będą również dotyczyć osób przybywających do Polski w celu zdobycia wykształcenia, nauki, odbycia szkolenia, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Na pierwsze dwa miesiące planowanego pobytu będą musiały posiadać 2020 złotych zamiast obecnych 1270 złotych.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecne kwoty nie były aktualizowane od 2016 roku, podczas gdy ceny towarów i usług wzrosły. Autorzy dokumentu zaznaczyli, że proponowane wskaźniki odpowiadają kwotom referencyjnym stosowanym w szeregu państw strefy Schengen o podobnym poziomie cen, w tym w Bułgarii, Chorwacji, na Litwie i w Estonii. Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte, ma wejść w życie po 30 dniach od oficjalnego opublikowania.

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