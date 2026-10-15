Польща планує підвищити фінансові вимоги для іноземців — RMF24

У Польщі Міністерство внутрішніх справ та адміністрації підготувало проєкт постанови про підвищення мінімальних сум коштів, які мають мати іноземці під час в’їзду до країни. Документ оприлюднили на сайті Урядового законодавчого центру, повідомляє RMF24.

Згідно з проєктом, особа, яка планує перебувати у Польщі не більш як чотири дні, повинна буде мати щонайменше 1000 злотих на покриття витрат. Наразі мінімальна вимога становить 300 злотих. Для довшого перебування необхідна сума має зрости з 75 до 300 злотих за кожен день. Підтвердити наявність коштів можна буде також в еквіваленті в іноземній валюті.

Окремі ставки для оплаченого перебування

Нижчі вимоги передбачені для учасників туристичних поїздок, молодіжних таборів і спортивних змагань. Вони також стосуватимуться людей, які мають оплачений візит, приїжджають до лікувально-санаторного закладу або беруть участь у програмі роботи на канікулах, якщо вона не є основною метою візиту.

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Для цієї категорії іноземців мінімальна сума має становити 130 злотих на день, але не менш як 650 злотих загалом. Нині діє вимога у 20 злотих на день із мінімальною сумою 100 злотих. У міністерстві пояснили, що підвищений поріг має покривати витрати, не охоплені заздалегідь оплаченими проживанням, харчуванням або іншою формою забезпечення перебування.

Вищий поріг для студентів і дослідників

Зміни також стосуватимуться осіб, які прибувають до Польщі для здобуття освіти, навчання, проходження підготовки, наукових досліджень або робіт з розвитку. На перші два місяці запланованого перебування вони повинні будуть мати 2020 злотих замість нинішніх 1270 злотих.

В обґрунтуванні проєкту зазначено, що чинні суми не переглядалися з 2016 року, тоді як ціни на товари та послуги зросли. Автори документа вказали, що запропоновані показники відповідають референтним сумам, які застосовують у низці держав Шенгенської зони з подібним рівнем цін, зокрема в Болгарії, Хорватії, Литві та Естонії. Якщо постанову ухвалять, вона має набути чинності через 30 днів після офіційного оприлюднення.

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