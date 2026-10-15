Apple, Google та Nvidia серед спонсорів бальної зали Білого дому

Дональд Трамп раніше заявляв, що допомагає оплачувати будівництво бальної зали в Білому домі. Однак у списку пожертв, який отримала The Washington Post, імені президента США немає. Загалом документ містить дані про $333 млн від приватних донорів, зокрема великих технологічних компаній і людей, які вирішили не розкривати своїх імен.

Президент США Дональд Трамп раніше говорив, що бере участь у фінансуванні бальної зали, яку будують на території Білого дому. Проте його імені немає у списку донорів, який отримали журналісти The Washington Post. Про це видання повідомило в матеріалі, опублікованому 15 жовтня. Минулого року, через кілька днів після початку знесення старого Східного крила Білого дому, Трамп заявив, що допомагає оплачувати новий проєкт. На місці знесеної частини будівлі планують облаштувати бальну залу. «Його на сто відсотків оплачую я та дехто з моїх друзів», — сказав тоді президент.

У жовтні 2025 року Білий дім також оприлюднив імена 37 людей, компаній і фондів, які погодилися підтримати будівництво. Однак тоді не повідомили, скільки саме пожертвував кожен із них. Тепер журналісти отримали документ із детальнішою інформацією. У ньому зазначено дати та суми 67 пожертв на понад $10 тисяч кожна. Список охоплює внески, зроблені до кінця вересня 2026 року. Імені самого Трампа серед донорів у документі немає.

Хто фінансує будівництво

Згідно з отриманими документами, приватні спонсори загалом надали на проєкт близько $333 млн. Щонайменше $77 млн із цієї суми надійшли від людей, які не захотіли розкривати свої імена. Серед найбільших корпоративних донорів — відомі американські компанії. Зокрема, Apple і Nvidia пожертвували по $25 млн, Google — $22 млн, Microsoft і Lockheed Martin — по $10 млн.

Частина спонсорів переказала гроші одразу, інші домовилися про виплати частинами. За даними документів, деякі з таких платежів надходять і досі. Отже, список показує не лише загальну суму зібраних коштів, а й те, як саме фінансують проєкт. Водночас через анонімні пожертви повний перелік людей, які підтримали будівництво, залишається невідомим.

Серед донорів є компанії, які мають справи з урядом США

Окрему увагу The Washington Post звернуло на зв’язки деяких спонсорів із федеральною владою. За даними видання, серед донорів є компанії та люди, які отримували вигоду від рішень уряду США, укладали державні контракти або мали інші справи з адміністрацією.

В одному з випадків, як зазначає видання, родич члена сім’ї донора отримав президентське помилування. Водночас сам факт пожертви не доводить, що її зробили в обмін на певне рішення влади. Такі обставини привертають увагу до того, хто фінансує масштабний проєкт на території резиденції президента і чи можуть донори мати власні інтереси у відносинах із державою.

Як збирають гроші на бальну залу

За інформацією видання, пожертви збирає некомерційна організація. Після цього гроші спрямовують уряду та на рахунок Білого дому, який безпосередньо контролює президент США. Таким чином, будівництво фінансують не лише великі корпорації, а й приватні особи, частина яких вирішила залишитися анонімною. Загальна сума внесків, зазначена в документах, становить близько $333 млн.

Головне питання, яке виникло після публікації The Washington Post, — чому Трамп раніше говорив про власну участь у фінансуванні, але його імені немає в отриманому журналістами списку. Сам документ не дає відповіді на це запитання. Він лише показує, хто та в яких обсягах переказував кошти на проєкт. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

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