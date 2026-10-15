Apple, Google и Nvidia в числе спонсоров бального зала Белого дома

Дональд Трамп ранее заявлял, что помогает оплачивать строительство бального зала в Белом доме. Однако в списке пожертвований, полученном газетой The Washington Post, имени президента США нет. В целом документ содержит данные о $333 млн от частных доноров, в частности крупных технологических компаний и людей, которые решили не раскрывать своих имен.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что участвует в финансировании бального зала, который строят на территории Белого дома. Однако его имени нет в списке доноров, полученном журналистами The Washington Post. Об этом издание сообщило в материале, опубликованном 15 октября. В прошлом году, через несколько дней после начала сноса старого Восточного крыла Белого дома, Трамп заявил, что помогает оплачивать новый проект. На месте снесенной части здания планируется обустроить бальный зал. «Его на сто процентов оплачиваю я и некоторые из моих друзей», — сказал тогда президент.

В октябре 2025 года Белый дом также обнародовал имена 37 человек, компаний и фондов, которые согласились поддержать строительство. Однако тогда не сообщили, сколько именно пожертвовал каждый из них. Теперь журналисты получили документ с более подробной информацией. В нём указаны даты и суммы 67 пожертвований на сумму более $10 тысяч каждое. Список охватывает взносы, сделанные до конца сентября 2026 года. Имени самого Трампа среди доноров в документе нет.

Кто финансирует строительство

Согласно полученным документам, частные спонсоры в общей сложности выделили на проект около $333 млн. По меньшей мере $77 млн из этой суммы поступили от людей, которые не захотели раскрывать свои имена. Среди крупнейших корпоративных доноров — известные американские компании. В частности, Apple и Nvidia пожертвовали по $25 млн, Google — $22 млн, Microsoft и Lockheed Martin — по $10 млн.

Часть спонсоров перечислила деньги сразу, другие договорились о выплатах частями. Согласно документам, некоторые из таких платежей поступают и по сей день. Таким образом, список показывает не только общую сумму собранных средств, но и то, как именно финансируется проект. В то же время из-за анонимных пожертвований полный перечень людей, поддержавших строительство, остается неизвестным.

Среди доноров есть компании, имеющие деловые связи с правительством США

Особое внимание The Washington Post уделила связям некоторых спонсоров с федеральными властями. По данным издания, среди доноров есть компании и люди, которые извлекали выгоду из решений правительства США, заключали государственные контракты или имели другие дела с администрацией.

В одном из случаев, как отмечает издание, родственник члена семьи донора получил президентское помилование. В то же время сам факт пожертвования не доказывает, что оно было сделано в обмен на определенное решение властей. Такие обстоятельства привлекают внимание к тому, кто финансирует масштабный проект на территории резиденции президента и могут ли доноры иметь собственные интересы в отношениях с государством.

Как собирают деньги на бальный зал

По информации издания, пожертвования собирает некоммерческая организация. После этого деньги направляются правительству и на счет Белого дома, который напрямую контролирует президент США. Таким образом, строительство финансируют не только крупные корпорации, но и частные лица, часть которых решила остаться анонимной. Общая сумма взносов, указанная в документах, составляет около $333 млн.

Главный вопрос, который возник после публикации The Washington Post, — почему Трамп ранее говорил о собственном участии в финансировании, но его имени нет в полученном журналистами списке. Сам документ не дает ответа на этот вопрос. Он лишь показывает, кто и в каких объемах перечислял средства на проект. Об этом говорится в материале The Washington Post.

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