В Польше Министерство внутренних дел и администрации подготовило проект постановления о повышении минимальных сумм средств, которые должны иметь иностранцы при въезде в страну. Документ опубликован на сайте Правительственного законодательного центра, сообщает RMF24.

Согласно проекту, человек, планирующий находиться в Польше не более четырёх дней, должен будет иметь не менее 1000 злотых для покрытия расходов. Сейчас минимальное требование составляет 300 злотых. Для более длительного пребывания необходимая сумма должна вырасти с 75 до 300 злотых за каждый день. Наличие средств также можно будет подтвердить эквивалентом в иностранной валюте.

Отдельные ставки для оплаченного пребывания

Более низкие требования предусмотрены для участников туристических поездок, молодёжных лагерей и спортивных соревнований. Они также будут касаться людей, чей визит оплачен, которые приезжают в лечебно-санаторное учреждение или участвуют в программе работы во время каникул, если она не является основной целью визита.

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Для этой категории иностранцев минимальная сумма должна составить 130 злотых в день, но не менее 650 злотых в целом. Сейчас действует требование в 20 злотых в день при минимальной сумме 100 злотых. В министерстве объяснили, что повышенный порог должен покрывать расходы, не охваченные заранее оплаченными проживанием, питанием или другой формой обеспечения пребывания.

Более высокий порог для студентов и исследователей

Изменения также коснутся лиц, прибывающих в Польшу для получения образования, обучения, прохождения подготовки, научных исследований или работ по развитию. На первые два месяца запланированного пребывания они должны будут иметь 2020 злотых вместо нынешних 1270 злотых.

В обосновании проекта отмечается, что действующие суммы не пересматривались с 2016 года, в то время как цены на товары и услуги выросли. Авторы документа указали, что предложенные показатели соответствуют референтным суммам, применяемым в ряде государств Шенгенской зоны с аналогичным уровнем цен, в частности в Болгарии, Хорватии, Литве и Эстонии. Если постановление будет принято, оно должно вступить в силу через 30 дней после официального опубликования.

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