W USA Patrick Witt, dyrektor wykonawczy Rady Doradców Prezydenta ds. Aktywów Cyfrowych, odchodzi z administracji prezydenta Donalda Trumpa. Przedstawiciel Białego Domu potwierdził, że zakończył się okres jego oddelegowania, informuje The Hill.

Przejście do sektora prywatnego

Witt napisał w serwisie społecznościowym X, że praca w administracji była dla niego przywilejem całego życia. Oświadczył również, że cieszył się, mogąc przyczyniać się do rozwoju amerykańskich innowacji podczas pracy w rządzie, i zamierza kontynuować tę misję w sektorze prywatnym.

Przed powołaniem na głównego doradcę prezydenta ds. kryptowalut Witt pracował w zespole przejściowym Trumpa i zajmował ważne stanowiska w Pentagonie.

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Polityka dotycząca kryptowalut pozostaje priorytetem

Biały Dom zaznaczył, że kryptowaluty oraz inicjatywa legislacyjna Clarity Act nadal będą priorytetem dla prezydenta. Witt kierował pracami nad szerszym ustawodawstwem dotyczącym kryptowalut, znanym jako Clarity Act, jednak dokument nie przeszedł kluczowego głosowania w Senacie w ubiegłym miesiącu.

Jego poprzednik Bo Hines opuścił administrację w sierpniu, wkrótce po podpisaniu ustawy GENIUS Act. Ustawa ta stworzyła ramy regulacyjne dla stablecoinów — cyfrowych tokenów powiązanych ze stabilnymi aktywami, w tym z dolarem amerykańskim. Jednocześnie obejmowała ona tylko część szerszego rynku kryptowalut.

Regulatorzy administracji Trumpa kontynuują własne prace nad zasadami dotyczącymi kryptoaktywów: amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary rozwijają własne inicjatywy regulacyjne. W swoim wpisie Witt osobno wymienił przewodniczącego SEC Paula Atkinsa, przewodniczącego CFTC Michaela Seliga oraz innych urzędników.

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