在美国，总统数字资产顾问委员会执行主任帕特里克·维特将离开唐纳德·特朗普总统的政府。一名白宫发言人证实，他的借调任期已经结束，The Hill报道。

转向私营部门

维特在社交平台X上写道，在政府任职是他一生的荣幸。他还表示，自己很高兴在政府工作期间为美国创新的发展作出贡献，并打算在私营部门继续这一使命。

在被任命为总统首席加密货币顾问之前，维特曾在特朗普的过渡团队工作，并在五角大楼担任重要职务。

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加密货币政策仍是优先事项

白宫指出，加密货币和《Clarity Act》立法倡议将继续是总统的优先事项。维特曾领导制定更广泛的加密货币立法，即《Clarity Act》，但该文件上个月未能通过参议院的一次关键表决。

他的前任博·海因斯于8月离开政府，当时距离《GENIUS Act》签署成法不久。该法律为稳定币建立了监管框架——稳定币是与包括美元在内的稳定资产挂钩的数字代币。同时，该法律仅涵盖了更广泛加密货币市场的一部分。

特朗普政府的监管机构继续各自推进针对加密资产规则的工作：美国证券交易委员会和商品期货交易委员会正在推进各自的监管倡议。维特在帖文中还特别提到了美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯、商品期货交易委员会主席迈克尔·塞利格及其他官员。

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