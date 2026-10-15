В США исполнительный директор Совета советников президента по цифровым активам Патрик Витт покидает администрацию президента Дональда Трампа. Представитель Белого дома подтвердил, что срок его командирования завершился, сообщает The Hill.

Переход в частный сектор

Витт написал в социальной сети X, что работа в администрации была для него привилегией всей жизни. Он также заявил, что был рад участвовать в развитии американских инноваций во время работы в правительстве и намерен продолжить эту миссию в частном секторе.

До назначения главным советником президента по криптовалютам Витт работал в переходной команде Трампа и занимал важные должности в Пентагоне.

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Криптополитика остается приоритетом

В Белом доме отметили, что криптовалюты и законодательная инициатива Clarity Act и далее будут приоритетом для президента. Витт руководил работой над более широким законодательством о криптовалютах, известным как Clarity Act, однако документ не прошел ключевое голосование в Сенате в прошлом месяце.

Его предшественник Бо Хайнс покинул администрацию в августе, вскоре после подписания закона GENIUS Act. Этот закон создал регуляторную основу для стейблкоинов — цифровых токенов, привязанных к стабильным активам, в частности к доллару США. В то же время он охватывал лишь часть более широкого рынка криптовалют.

Регуляторы администрации Трампа продолжают собственную работу над правилами для криптоактивов: Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами продвигают собственные инициативы по регулированию. В своей публикации Витт отдельно упомянул председателя SEC Пола Аткинса, председателя CFTC Майкла Селига и других чиновников.

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