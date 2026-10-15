塞浦路斯政党AKEL指责DISY、DIKO和ELAM将塞浦路斯众议院变成以色列游说团体。原因是成立了一个有Israel Allies Foundation参与的议会小组，Cyprus Mail报道。

AKEL在周三发布的一份声明中称，此举“极具挑衅性”，在塞浦路斯议会历史上前所未有。该党质疑议员参与该小组如何能与塞浦路斯反对土耳其占领、并以国际法和联合国决议为基础的斗争相一致。

新小组的组成

该小组包括六名议员：来自DIKO的Andreas Apostolou和Chryses Pantelides，来自DISY的Giorgos Karoullas和Charalambos Petrides，以及来自ELAM的Sotiris Ioannou和Marios Pelekanos。这三个政党合计拥有众议院56个席位中的33席。

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在该小组成立之前两周，Transatlantic Friends of Israel的塞浦路斯分支已启动，当时也有来自同样政党的议员参与。AKEL表示，创建这一跨大西洋小组的American Jewish Committee正开展反对联合国决议和机制的运动，该组织将这些决议和机制称为反以色列。

对政府的批评及基金会的立场

AKEL还指出，以色列在巴勒斯坦领土上持续进行占领和定居点活动。该党援引联合国独立国际调查委员会的结论称，加沙发生了种族灭绝。

AKEL批评总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯的政府，理由是部长出席相关活动以及总统接见该基金会领导层。Israel Allies Foundation主席Josh Reinstein在代表团与赫里斯托祖利季斯会面后对记者表示，土耳其是塞浦路斯和以色列的“共同对手”。他称，在赫里斯托祖利季斯担任总统期间，双边关系以史无前例的速度发展。

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