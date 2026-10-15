Cypryjska partia AKEL oskarżyła DISY, DIKO i ELAM o przekształcenie Izby Reprezentantów Cypru w lobby Izraela. Powodem było utworzenie grupy parlamentarnej z udziałem Israel Allies Foundation, informuje Cyprus Mail.

W oświadczeniu opublikowanym w środę AKEL określiła ten krok jako „niezwykle prowokacyjny” i bezprecedensowy w historii cypryjskiego parlamentu. Partia zakwestionowała, w jaki sposób udział posłów w tej grupie jest zgodny z walką Cypru przeciwko tureckiej okupacji, opartą na prawie międzynarodowym i rezolucjach ONZ.

Skład nowej grupy

Do grupy weszło sześciu posłów: Andreas Apostolou i Chryses Pantelides z DIKO, Giorgos Karoullas i Charalambos Petrides z DISY, a także Sotiris Ioannou i Marios Pelekanos z ELAM. Łącznie te trzy partie mają 33 z 56 miejsc w Izbie Reprezentantów.

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Utworzenie grupy poprzedziło uruchomienie cypryjskiego oddziału Transatlantic Friends of Israel, które odbyło się dwa tygodnie wcześniej z udziałem posłów z tych samych partii. AKEL oświadczyła, że American Jewish Committee, który utworzył grupę transatlantycką, prowadzi kampanię przeciwko rezolucjom i mechanizmom ONZ, które organizacja nazywa antyizraelskimi.

Krytyka rządu i stanowisko fundacji

AKEL wskazała również na trwającą okupację i działalność osadniczą Izraela na terytoriach palestyńskich. Partia powołała się na wniosek Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ, zgodnie z którym w Gazie popełniono ludobójstwo.

AKEL krytykowała rząd prezydenta Nikosa Christodoulidesa za obecność ministrów na wydarzeniach oraz przyjęcie przez prezydenta kierownictwa fundacji. Prezes Israel Allies Foundation Josh Reinstein powiedział dziennikarzom po spotkaniu delegacji z Christodoulidesem, że Turcja jest „wspólnym przeciwnikiem” Cypru i Izraela. Według niego stosunki dwustronne rozwijały się w bezprecedensowym tempie za prezydentury Christodoulidesa.

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