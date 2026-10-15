Кипрская партия АКЕЛ обвинила ДИСИ, ДИКО и ЭЛАМ в превращении Палаты представителей Кипра в лобби Израиля. Причиной стало создание парламентской группы с участием Israel Allies Foundation, сообщает Cyprus Mail.

В заявлении, опубликованном в среду, АКЕЛ назвала этот шаг «чрезвычайно провокационным» и беспрецедентным в истории кипрского парламента. Партия поставила под сомнение, как участие депутатов в этой группе соотносится с борьбой Кипра против турецкой оккупации, которая основывается на международном праве и резолюциях ООН.

Состав новой группы

В группу вошли шесть депутатов: Андреас Апостолу и Хрисис Пантелидис от ДИКО, Георгос Каруллас и Хараламбос Петридис от ДИСИ, а также Сотирис Иоанну и Мариос Пелеканос от ЭЛАМ. Вместе эти три партии имеют 33 из 56 мест в Палате представителей.

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Созданию группы предшествовал запуск кипрского отделения Transatlantic Friends of Israel, который состоялся двумя неделями ранее при участии депутатов от тех же партий. АКЕЛ заявила, что American Jewish Committee, создавший трансатлантическую группу, проводит кампанию против резолюций и механизмов ООН, которые организация называет антиизраильскими.

Критика правительства и позиция фонда

АКЕЛ также указала на продолжающуюся оккупацию и поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях. Партия сослалась на вывод Независимой международной комиссии ООН по расследованию, согласно которому в Газе был совершен геноцид.

АКЕЛ критиковала правительство президента Никоса Христодулидиса из-за присутствия министров на мероприятиях и приема президентом руководства фонда. Президент Israel Allies Foundation Джош Райнстейн после встречи делегации с Христодулидисом заявил журналистам, что Турция является «общим противником» Кипра и Израиля. По его словам, при президентстве Христодулидиса двусторонние отношения развивались беспрецедентными темпами.

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