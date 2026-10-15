英格兰六个地区宣布严重干旱——《卫报》

由于水库蓄水量处于极低水平并威胁公共供水，英格兰六个地区宣布进入严重干旱状态。该状态已在德文郡、康沃尔郡、多塞特郡、萨默塞特郡、东萨塞克斯郡和西萨塞克斯郡的部分地区实施。据《卫报》报道，当局正采取紧急措施为民众供水。

英格兰东南部和西南部经历了一个多世纪以来4月至9月间最干旱的时期。这影响了这些地区水库的蓄水水平。

水储备处于极低水平

阿丁利水库为海沃兹希思、阿克菲尔德及邻近地区约9.5万处房产供水，目前蓄水量仅为19%。温布尔博尔水库的蓄水量为16%：它向东德文郡、北德文郡、萨默塞特郡和西多塞特郡的South West Water客户，以及西萨默塞特郡的Wessex Water客户供水。

环境署评估认为，在一年中的这个时期，水库蓄水量应约为75%。South West Water在德文郡和康沃尔郡较小水库的情况同样令人担忧。具体而言，Drift和Stithians为康沃尔郡5.6万户家庭供水，而Tottiford和Venford水库群为德文郡4.7万户家庭供水。

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针对企业的限制尚未获批

South East Water、South West Water和Southern Water已申请许可，以对企业非必要用水实施限制。潜在禁令可能涉及高尔夫俱乐部、私立学校和商业设施。环境大臣安吉拉·伊格尔尚未批准这些申请，其中包括两家在严重干旱地区运营的公司的申请。

水资源大臣埃玛·哈迪指示环境署，在环境法规与供水保障之间出现不可避免的选择时，优先保护公共供水。国家干旱小组表示，将转为每日监测水库和河流的水位，并因污水稀释程度降低及相关污染风险而加强水质监测。

自行取水的企业也将接受更频繁的检查，以监督其是否遵守获准的取水量。

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