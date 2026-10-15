В шести районах Англии объявили сильную засуху из-за критически низких запасов воды в водохранилищах, что угрожает общественному водоснабжению. Этот статус ввели в частях Девона, Корнуолла, Дорсета, Сомерсета, Восточного Сассекса и Западного Сассекса. Власти принимают срочные меры для обеспечения населения водой, сообщает The Guardian.

Юго-восток и юго-запад Англии пережили самый сухой период с апреля по сентябрь за более чем столетие. Это отразилось на уровне запасов в водохранилищах этих регионов.

Критически низкие запасы воды

Водохранилище Ардингли, обеспечивающее водой около 95 тысяч объектов недвижимости в Хейвордс-Хите, Акфилде и прилегающих районах, заполнено лишь на 19%. Запасы в водохранилище Уимблболл составляют 16%: оно поставляет воду клиентам South West Water в Восточном и Северном Девоне, Сомерсете и Западном Дорсете, а также клиентам Wessex Water в Западном Сомерсете.

По оценке Агентства по охране окружающей среды, в это время года запасы в водохранилищах должны составлять около 75%. Беспокойство также вызывает ситуация на меньших водохранилищах South West Water в Девоне и Корнуолле. В частности, Дрифт и Стишианс обеспечивают водой 56 тысяч домохозяйств в Корнуолле, а группа водохранилищ Тоттифорд и Венфорд — 47 тысяч домохозяйств в Девоне.

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Ограничения для бизнеса еще не согласованы

Компании South East Water, South West Water и Southern Water обратились за разрешением ввести ограничения на несущественное использование воды бизнесом. Потенциальные запреты могут затронуть гольф-клубы, частные школы и коммерческие объекты. Министр окружающей среды Анджела Игл пока не одобрила эти запросы, в том числе от двух компаний, работающих в районах с сильным уровнем засухи.

Министр водных ресурсов Эмма Харди поручила Агентству по охране окружающей среды отдавать приоритет защите общественного водоснабжения там, где возникает неизбежный выбор между экологическими правилами и обеспечением водой. Национальная группа по вопросам засухи сообщила о переходе к ежедневному контролю уровня воды в водохранилищах и реках, а также об усиленном мониторинге качества воды из-за меньшего разбавления сточных вод и связанных с этим рисков загрязнения.

Предприятия, самостоятельно забирающие воду, также будут проверять чаще, чтобы контролировать соблюдение разрешенных объемов водозабора.

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