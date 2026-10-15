W sześciu regionach Anglii ogłoszono poważną suszę z powodu krytycznie niskich zapasów wody w zbiornikach, co zagraża publicznym dostawom wody. Status ten wprowadzono w częściach Devonu, Kornwalii, Dorset, Somerset, East Sussex i West Sussex. Władze podejmują pilne działania, aby zapewnić ludności wodę, informuje The Guardian.

Południowo-wschodnia i południowo-zachodnia Anglia doświadczyły najsuchszego okresu od kwietnia do września od ponad stulecia. Wpłynęło to na poziom zapasów w zbiornikach w tych regionach.

Krytycznie niskie zapasy wody

Zbiornik Ardingly, który dostarcza wodę do około 95 tys. nieruchomości w Haywards Heath, Uckfield i pobliskich obszarach, jest wypełniony zaledwie w 19%. Zapas w zbiorniku Wimbleball wynosi 16%: dostarcza on wodę klientom South West Water we wschodnim i północnym Devonie, Somerset i zachodnim Dorset, a także klientom Wessex Water w zachodnim Somerset.

Według oceny Agencji Środowiska o tej porze roku zapasy w zbiornikach powinny wynosić około 75%. Niepokój budzi również sytuacja w mniejszych zbiornikach South West Water w Devonie i Kornwalii. W szczególności Drift i Stithians dostarczają wodę do 56 tys. gospodarstw domowych w Kornwalii, a grupa zbiorników Tottiford i Venford — do 47 tys. gospodarstw domowych w Devonie.

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Ograniczenia dla biznesu nie zostały jeszcze zatwierdzone

Firmy South East Water, South West Water i Southern Water zwróciły się o zgodę na wprowadzenie ograniczeń dotyczących nieistotnego zużycia wody przez przedsiębiorstwa. Potencjalne zakazy mogą dotyczyć klubów golfowych, szkół prywatnych i obiektów komercyjnych. Minister środowiska Angela Eagle nie zatwierdziła jeszcze tych wniosków, w tym wniosków dwóch firm działających na obszarach o poważnym poziomie suszy.

Minister ds. zasobów wodnych Emma Hardy poleciła Agencji Środowiska, by priorytetowo traktowała ochronę publicznych dostaw wody tam, gdzie pojawia się nieuchronny wybór między przepisami środowiskowymi a zapewnieniem dostaw wody. Krajowa Grupa ds. Suszy poinformowała o przejściu na codzienną kontrolę poziomu wody w zbiornikach i rzekach, a także o wzmocnionym monitorowaniu jakości wody z powodu mniejszego rozcieńczania ścieków i związanych z tym zagrożeń zanieczyszczeniem.

Przedsiębiorstwa, które samodzielnie pobierają wodę, będą również częściej kontrolowane, aby monitorować przestrzeganie dozwolonych ilości poboru wody.

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