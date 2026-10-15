爱沙尼亚同意暂时将Silmet工厂的一家俄罗斯原材料供应商排除在欧盟制裁清单草案之外。爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克纳表示，该决定是根据欧盟委员会的建议作出的，因为制裁可能对欧洲工业造成严重后果。

据ERR News报道，涉事企业为索利卡姆斯克镁厂，该厂是俄罗斯国家公司俄罗斯国家原子能集团的子公司。俄罗斯是侵略国。察赫克纳称，Silmet依赖该厂的供应，而这家企业提供了欧洲工业所需原材料中的相当大一部分。

对Silmet的条件

爱沙尼亚外交部长强调，将该供应商排除在清单草案之外并非最终决定。Silmet的所有者获得了时间，以终止对俄罗斯原材料的依赖。如果欧洲为技术转型创造条件，而Silmet未能完成转型，这家俄罗斯公司应被列入制裁清单。

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Silmet属于Neo Group，其股票在加拿大证券交易所上市。察赫克纳指出，Silmet和Neo被列入欧洲战略企业名单，这为获得欧盟资金创造了机会。此类资金的条件之一必须是放弃俄罗斯原材料。

对原材料的依赖

部长表示，改变原材料开采来源不仅需要在竞争性市场上寻找新的供应商，也需要技术变革和投资。他称，爱沙尼亚仍可能接收一批来自俄罗斯的原材料，但Neo Group已公开表示，打算利用现有机会终止俄罗斯供应。

察赫克纳表示，爱沙尼亚将继续支持制裁，并主张对俄罗斯实施全面贸易禁运。同时，他称欧洲对俄罗斯原材料的依赖是一个更广泛的问题，并指出欧洲在稀土元素领域对中国的依赖更大。

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