Эстония согласилась временно исключить из проекта санкционного списка ЕС российского поставщика сырья для предприятия Silmet. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что решение приняли по рекомендации Европейской комиссии, поскольку санкции могли бы иметь серьезные последствия для европейской промышленности.

Как сообщает ERR News, речь идет о Соликамском магниевом заводе — дочерней структуре российской государственной корпорации «Росатом». Россия является государством-агрессором. По словам Цахкны, Silmet зависит от поставок этого завода, а предприятие обеспечивает значительную долю сырья, необходимого европейской промышленности.

Условия для Silmet

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что исключение поставщика из проекта списка не является окончательным решением. Владельцам Silmet дали время для прекращения зависимости от российского сырья. Если Европа создаст условия для технологического перехода, а Silmet его не осуществит, эту российскую компанию должны внести в санкционный список.

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Silmet принадлежит Neo Group, акции которой котируются на канадской фондовой бирже. Цахкна отметил, что Silmet и Neo включили в европейский перечень стратегических компаний, что создает возможность для получения финансирования ЕС. Одним из условий такого финансирования должен быть отказ от российского сырья.

Зависимость от сырья

По словам министра, изменение источников добычи сырья требует не только поиска новых поставщиков на конкурентном рынке, но и технологических изменений и инвестиций. Он сообщил, что в Эстонию еще может поступить одна партия сырья из России, однако Neo Group публично заявила о намерении использовать доступные возможности для прекращения российских поставок.

Цахкна сказал, что Эстония и далее будет поддерживать санкции и выступать за полное торговое эмбарго против России. В то же время он назвал зависимость Европы от российского сырья более широкой проблемой и заметил, что зависимость от Китая в сфере редкоземельных элементов еще больше.

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