Естонія погодилася тимчасово виключити з проєкту санкційного списку ЄС російського постачальника сировини для підприємства Silmet. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що рішення ухвалили за рекомендацією Європейської комісії, оскільки санкції могли б мати серйозні наслідки для європейської промисловості.

Як повідомляє ERR News, йдеться про Солікамський магнієвий завод — дочірню структуру російської державної корпорації «Росатом». Росія є державою-агресором. За словами Цахкни, Silmet залежить від поставок цього заводу, а підприємство забезпечує значну частку потрібної європейській промисловості сировини.

Умови для Silmet

Глава МЗС Естонії наголосив, що виключення постачальника з проєкту списку не є остаточним рішенням. Власникам Silmet дали час для припинення залежності від російської сировини. Якщо Європа створить умови для технологічного переходу, а Silmet його не здійснить, цю російську компанію мають внести до санкційного списку.

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Silmet належить Neo Group, акції якої котируються на канадській фондовій біржі. Цахкна зазначив, що Silmet і Neo включили до європейського переліку стратегічних компаній, що створює можливість для отримання фінансування ЄС. Однією з умов такого фінансування має бути відмова від російської сировини.

Залежність від сировини

За словами міністра, зміна джерел видобутку сировини потребує не лише пошуку нових постачальників на конкурентному ринку, а й технологічних змін та інвестицій. Він повідомив, що до Естонії ще може надійти одна партія сировини з Росії, однак Neo Group публічно заявила про намір використати доступні можливості для припинення російських поставок.

Цахкна сказав, що Естонія й надалі підтримуватиме санкції та виступатиме за повне торговельне ембарго проти Росії. Водночас він назвав залежність Європи від російської сировини ширшою проблемою та зауважив, що залежність від Китаю у сфері рідкісноземельних елементів є ще більшою.

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