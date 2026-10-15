Estonia zgodziła się tymczasowo wyłączyć z projektu unijnej listy sankcyjnej rosyjskiego dostawcę surowców dla zakładu Silmet. Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna oświadczył, że decyzję podjęto na zalecenie Komisji Europejskiej, ponieważ sankcje mogłyby mieć poważne konsekwencje dla europejskiego przemysłu.

Jak informuje ERR News, chodzi o Solikamskie Zakłady Magnezowe, spółkę zależną rosyjskiej państwowej korporacji Rosatom. Rosja jest państwem agresorem. Według Tsahkny Silmet zależy od dostaw z tego zakładu, a przedsiębiorstwo zapewnia znaczną część surowców potrzebnych europejskiemu przemysłowi.

Warunki dla Silmet

Szef estońskiego MSZ podkreślił, że wyłączenie dostawcy z projektu listy nie jest ostateczną decyzją. Właściciele Silmet otrzymali czas na zakończenie zależności od rosyjskich surowców. Jeśli Europa stworzy warunki do transformacji technologicznej, a Silmet jej nie przeprowadzi, ta rosyjska spółka powinna zostać wpisana na listę sankcyjną.

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Silmet należy do Neo Group, której akcje są notowane na kanadyjskiej giełdzie. Tsahkna zaznaczył, że Silmet i Neo zostały włączone do europejskiej listy strategicznych przedsiębiorstw, co stwarza możliwość otrzymania finansowania z UE. Jednym z warunków takiego finansowania musi być rezygnacja z rosyjskich surowców.

Zależność od surowców

Według ministra zmiana źródeł wydobycia surowców wymaga nie tylko poszukiwania nowych dostawców na konkurencyjnym rynku, lecz także zmian technologicznych i inwestycji. Poinformował, że do Estonii może jeszcze dotrzeć jedna partia surowców z Rosji, jednak Neo Group publicznie zadeklarowała zamiar wykorzystania dostępnych możliwości do zakończenia rosyjskich dostaw.

Tsahkna powiedział, że Estonia nadal będzie wspierać sankcje i opowiadać się za pełnym embargiem handlowym wobec Rosji. Jednocześnie nazwał zależność Europy od rosyjskich surowców szerszym problemem i zauważył, że zależność od Chin w zakresie pierwiastków ziem rzadkich jest jeszcze większa.

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