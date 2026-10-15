Президент Кипра Никос Христодулидис допустил, что окончательный компромисс по следующему бюджету Европейского союза может предусматривать сокращение на 10–12% от первоначального предложения Европейской комиссии. По данным RMF24, уменьшение на 12% означало бы более чем на 200 млрд евро меньше, чем предусматривал первоначальный проект Еврокомиссии.

Позиция 17 государств ЕС

Перед переговорами по бюджету Италия и Румыния организовали встречу лидеров 17 стран из группы «друзей сплочённости», в которую входит и Польша. По итогам встречи государства приняли общую позицию с призывом сформировать амбициозный, справедливый и сбалансированный бюджет ЕС, способный отвечать на новые вызовы без ослабления действующих политик Союза.

В заявлении группы говорится о защите средств, предусмотренных национальными и региональными планами партнёрства, в частности для политики сплочённости и сельского хозяйства. Это финансирование направлено на инвестиции, развитие менее развитых регионов и поддержку фермеров. В то же время участники группы не исключают всех возможных сокращений, но настаивают на защите этих направлений и правилах эффективного использования средств ЕС.

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Предложения по сокращениям

Ирландское председательство в субботу предложило сократить первоначальный проект Еврокомиссии примерно на 8%, или на 141 млрд евро. Христодулидис заявил, что такой вариант не является решением, на которое, по его словам, они соглашаются, однако масштаб сокращений в рамках компромисса может вырасти до двузначного уровня.

Германия и другие государства — чистые плательщики в бюджет ЕС — с самого начала требуют как минимум столь же значительной экономии. Они считают, что сокращения должны касаться также сельскохозяйственной политики и финансирования более бедных регионов.

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