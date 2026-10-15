Лавров и Ван И обсудили войну против Украины в Баку

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили войну против Украины во время встречи в Баку накануне саммита CICA.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана, отношения с США, двустороннее сотрудничество и международную повестку дня. Конкретных заявлений относительно войны против Украины или возможных договоренностей не обнародовано.

Встреча состоялась перед седьмым саммитом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит 15 октября в Баку.

Источник: Report.az

Вечером 2 октября российские войска вновь атаковали Днепр. В городе возник пожар, а обломки после удара упали на парковку Днепровского городского совета. Информацию о возможных пострадавших пока уточняют.

Утром 3 октября российские войска нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Перед этим в столице прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги и угрозы атаки ударных беспилотников.

До этого Российская Федерация — государство-агрессор — второй день подряд атаковала мост в Киеве, Украина. Вечерний удар беспилотника по закрытому Южному мосту стал очередной атакой на инфраструктуру столицы.

Читай нас в