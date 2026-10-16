В секретариат Ассамблеи Пенджаба в Лахоре, Пакистан, внесли проект резолюции в поддержку введения федеральными властями губернаторского правления в соседней провинции Хайбер-Пахтунхва. Инициативу связывают с ухудшением ситуации с безопасностью и ростом числа террористических инцидентов в провинции, сообщает Dawn.

Кто внес резолюцию

Проект документа внес главный парламентский организатор Пакистанской мусульманской лиги Наваза в Ассамблее Пенджаба Рана Мухаммад Аршад. В тексте отмечается, что решение федерального центра следует рассматривать с учетом более широких национальных и государственных интересов.

Авторы документа подчеркивают, что в чрезвычайных обстоятельствах необходимы своевременные, действенные и конституционно обоснованные шаги для обеспечения верховенства государственной власти, а также защиты жизни и имущества граждан.

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Аргументы авторов документа

Проект резолюции предусматривает чествование премьер-министра Шехбаза Шарифа и одобрение его позиции. Авторы документа считают, что он поставил национальную безопасность, стабильность государства и общественный интерес выше возможных политических последствий.

В тексте также отмечается, что решения по национальной безопасности не следует откладывать из-за риска политических потерь. По оценке авторов резолюции, введение чрезвычайных мер основывалось на данных, комплексных отчетах по безопасности и ситуации на местах, а не на партийных мотивах.

Документ выражает надежду, что федеральное управление поможет восстановить нормальную жизнь и обеспечить эффективное управление в Хайбер-Пахтунхве. Проект также предусматривает поддержку конституционных и юридических шагов федерального правительства, направленных на достижение прочного мира и стабильности в регионе.

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