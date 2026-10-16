Do sekretariatu Zgromadzenia Pendżabu w Lahore w Pakistanie złożono projekt rezolucji popierającej wprowadzenie przez władze federalne rządów gubernatora w sąsiedniej prowincji Chajber Pasztunchwa. Inicjatywę wiąże się z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa i rosnącą liczbą incydentów terrorystycznych w prowincji, informuje Dawn.

Kto złożył rezolucję

Projekt dokumentu wniósł główny organizator parlamentarny Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej Nawaza w Zgromadzeniu Pendżabu, Rana Muhammad Arshad. W tekście zaznaczono, że decyzję władz federalnych należy rozpatrywać w świetle szerszych interesów narodowych i państwowych.

Autorzy dokumentu podkreślają, że w nadzwyczajnych okolicznościach konieczne są terminowe, skuteczne i uzasadnione konstytucyjnie kroki, aby zapewnić nadrzędność władzy państwowej oraz chronić życie i mienie obywateli.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Argumenty autorów dokumentu

Projekt rezolucji przewiduje uhonorowanie premiera Shehbaza Sharifa i poparcie jego stanowiska. Autorzy dokumentu uważają, że przedłożył on bezpieczeństwo narodowe, stabilność państwa i interes publiczny nad możliwe konsekwencje polityczne.

W tekście zaznaczono również, że decyzji dotyczących bezpieczeństwa narodowego nie należy odkładać z powodu ryzyka strat politycznych. Według autorów rezolucji wprowadzenie nadzwyczajnych środków oparto na danych, kompleksowych raportach bezpieczeństwa i sytuacji w terenie, a nie na motywach partyjnych.

Dokument wyraża nadzieję, że administracja federalna pomoże przywrócić normalne życie i zapewnić skuteczne rządzenie w Chajber Pasztunchwie. Projekt przewiduje również poparcie dla konstytucyjnych i prawnych kroków rządu federalnego, mających na celu osiągnięcie trwałego pokoju i stabilności w regionie.

Czytaj nas na