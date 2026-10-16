一项支持联邦当局在邻近的开伯尔-普什图省实施总督统治的决议草案，已提交至巴基斯坦拉合尔旁遮普省议会秘书处。该倡议与该省安全局势恶化以及恐怖事件数量增加有关，Dawn报道。

谁提交了这项决议

该文件草案由旁遮普省议会中巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）的首席议会组织人拉纳·穆罕默德·阿尔沙德提交。文件指出，应从更广泛的国家和国家利益角度审视联邦中央的决定。

文件作者强调，在特殊情况下，需要及时、有效且具有宪法依据的措施，以确保国家权力的至上地位，并保护公民的生命和财产。

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文件作者的论据

决议草案规定对总理夏巴兹·谢里夫表示赞扬，并认可其立场。文件作者认为，他将国家安全、国家稳定和公共利益置于可能的政治后果之上。

文件还指出，不应因存在政治损失的风险而推迟有关国家安全的决定。决议作者评估认为，实施紧急措施是基于数据、综合安全报告和当地实际情况，而非政党动机。

文件表示，希望联邦管理能够帮助恢复开伯尔-普什图省的正常生活，并确保有效治理。草案还规定支持联邦政府为在该地区实现持久和平与稳定而采取的宪法和法律步骤。

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