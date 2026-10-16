Мировые цены на сухое молоко растут и открывают новые возможности для Украины

Рост мировых цен на сухое обезжиренное молоко открывает украинским производителям возможности для увеличения прибыли. Наиболее перспективным направлением экспорта остается Европейский Союз, однако наращиванию поставок мешает исчерпание квоты. В то же время производство и экспорт казеина сокращаются из-за неблагоприятной ценовой ситуации на рынке.

ЕС остается самым привлекательным рынком для экспорта

Спрос на сухое обезжиренное молоко поддерживает активность украинских экспортеров даже осенью. Производители заключают новые контракты, ориентируясь прежде всего на европейское направление. Зато покупатели в Азии более сдержанно реагируют на повышение цен.

Несмотря на благоприятную конъюнктуру, существенного увеличения экспорта пока не произошло. По итогам трех кварталов объемы поставок сухого обезжиренного молока почти не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, высокие мировые цены пока не привели к заметному росту украинского экспорта.

Дополнительным фактором, осложняющим ситуацию на молочном рынке, является менее благоприятная конъюнктура в сегменте сливочного масла.

Производство казеина сокращается

В отличие от рынка сухого обезжиренного молока, ситуация с казеином остается сложной. Из-за недостаточно привлекательных цен производители направляют молочное сырье на производство сухого молока. Это приводит к сокращению производства казеина и уменьшению его экспорта.

По итогам трех кварталов экспорт казеина заметно снизился по сравнению с прошлым годом.

Экспорт сухого цельного молока сдержан

Ограниченные возможности для повышения цен на внешних рынках сдерживают и экспорт сухого цельного молока. В то же время внутренний спрос, в частности со стороны крупных международных кондитерских компаний, позволяет производителям реализовывать продукцию на несколько более выгодных условиях.

Таким образом, ситуация на рынке сухих молочных продуктов остается неоднородной. Высокие мировые цены создают возможности для украинских производителей сухого обезжиренного молока, тогда как казеин и сухое цельное молоко сталкиваются с менее благоприятными рыночными условиями.

Об этом сообщается со ссылкой на сообщение «Инфагро».

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