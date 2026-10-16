Світові ціни на сухе молоко зростають і відкривають нові можливості для України

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Підвищення світових цін на сухе знежирене молоко створює для українських виробників можливості збільшити прибутки. Найперспективнішим напрямком експорту залишається Європейський Союз, однак нарощувати постачання заважає вичерпання квоти. Водночас виробництво та експорт казеїну скорочуються через несприятливу ситуацію з цінами на ринку.

ЄС залишається найпривабливішим ринком для експорту

Попит на сухе знежирене молоко підтримує активність українських експортерів навіть восени. Виробники укладають нові контракти, орієнтуючись насамперед на європейський напрямок. Натомість покупці в Азії стриманіше реагують на підвищення цін.

Попри сприятливу кон’юнктуру, суттєвого збільшення експорту поки не відбулося. За підсумками трьох кварталів обсяги поставок СЗМ майже не змінилися порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, високі світові ціни поки не призвели до помітного зростання українського експорту.

Додатковим чинником, що ускладнює ситуацію на молочному ринку, є менш сприятлива кон’юнктура у сегменті вершкового масла.

Виробництво казеїну скорочується

На відміну від ринку сухого знежиреного молока, ситуація з казеїном залишається складною. Через недостатньо привабливі ціни виробники спрямовують молочну сировину на виготовлення сухого молока. Це призводить до скорочення виробництва казеїну та зменшення його експорту.

За підсумками трьох кварталів зовнішні поставки казеїну помітно знизилися порівняно з минулим роком.

Експорт сухого незбираного молока стриманий

Обмежені можливості для підвищення цін на зовнішніх ринках стримують і експорт сухого незбираного молока. Водночас внутрішній попит, зокрема з боку великих міжнародних кондитерських компаній, дає виробникам змогу реалізовувати продукцію на дещо вигідніших умовах.

Отже, ситуація на ринку сухих молочних продуктів залишається неоднорідною. Високі світові ціни створюють можливості для українських виробників сухого знежиреного молока, тоді як казеїн і сухе незбиране молоко стикаються з менш сприятливими ринковими умовами.

Про це інформується з посиланням на повідомлення "Інфагро".

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