Специальная представительница генерального секретаря ООН по Ливии Ханна Тетте на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявила о широкой поддержке соглашения, призванного преодолеть затяжной политический и институциональный тупик в Ливии. В то же время она предупредила, что отклонение договоренности любым из двух законодательных органов страны может сорвать выборы, запланированные в течение следующих двух лет, сообщает Asharq Al-Awsat.

Соглашение и график выборов

По словам Тетте, 30 августа, после четырех месяцев обсуждений, участники переговоров в более узком формате подписали в Триполи соглашение. Документ определяет путь к парламентским и президентским выборам в течение 24 месяцев при единой исполнительной власти.

Соглашение также предусматривает обновление состава правления Высшей национальной избирательной комиссии и урегулирование давних спорных вопросов конституционной и правовой базы, которые могут помешать мирным, достоверным и всеохватным выборам. Как отметила представительница ООН, документ поддержали, среди прочих, Правительство национального единства, Ливийская национальная армия, Палата представителей и вице-президент Президентского совета Муса аль-Кони.

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Высший государственный совет 5 октября отклонил соглашение, а также законы и решения, переданные спикером Палаты представителей. Совет объяснил это тем, что предложенные подходы обходят конституционные, правовые и основанные на консенсусе принципы политического процесса или подрывают полномочия двух институтов. Тетте сообщила, что некоторые члены Высшего государственного совета готовы присоединиться к процессу и попросили дополнительное время для консультаций.

Экономические риски и риски безопасности

Тетте подчеркнула, что политическая и институциональная раздробленность ухудшает экономическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в Ливии. По ее словам, инфляция превышает 14%, а цены на продовольствие в августе выросли еще на 3,8%.

В январе—сентябре 2026 года Ливия импортировала 8,15 млн тонн топлива на 8,9 млрд долларов. По оценке, приведенной Тетте, из-за контрабанды могло быть утрачено от 30% до 50% этих объемов. Она также заявила, что сентябрьские блокировки нефтепроводов Хамада—Завия и Шарара—Завия привели к потере около 1 млн баррелей добычи стоимостью примерно 100 млн долларов. Тетте призвала Совет Безопасности продолжать поддержку политической дорожной карты, которой содействует миссия ООН в Ливии.

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