联合国秘书长利比亚问题特别代表汉娜·泰特赫在纽约举行的联合国安理会会议上表示，一项旨在打破利比亚长期政治和制度僵局的协议获得广泛支持。同时，她警告说，该国两个立法机构中的任何一个拒绝该协议，都可能使计划在未来两年内举行的选举受阻，Asharq Al-Awsat报道。

协议与选举时间表

泰特赫表示，经过四个月的讨论后，较小规模谈判的参与者于8月30日在的黎波里签署了一项协议。该文件为在统一行政权力之下于24个月内举行议会和总统选举制定了路径。

该协议还规定更新高级国家选举委员会理事会的组成，并解决有关宪法和法律框架的长期争议问题，这些问题可能妨碍举行和平、可信和包容性的选举。这位联合国代表指出，民族团结政府、利比亚国民军、众议院以及总统委员会副主席穆萨·阿尔-科尼等方面支持该文件。

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高级国务委员会于10月5日拒绝了该协议，以及众议院议长提交的法律和决定。该委员会解释称，所提出的做法绕过了政治进程的宪法、法律和共识基础，或削弱了这两个机构的权力。泰特赫表示，高级国务委员会的一些成员准备加入这一进程，并请求获得更多时间进行磋商。

经济和安全风险

泰特赫强调，政治和制度分裂正在恶化利比亚的经济和安全局势。她说，通胀率超过14%，而食品价格在8月进一步上涨了3.8%。

2026年1月至9月，利比亚进口了815万吨燃料，价值89亿美元。根据泰特赫援引的估计，其中30%至50%的数量可能因走私而损失。她还表示，9月对哈马达—扎维亚和沙拉拉—扎维亚输油管道的封锁，导致约100万桶产量损失，价值约1亿美元。泰特赫呼吁安理会继续支持由联合国利比亚特派团推动的政治路线图。

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