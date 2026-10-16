Specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ ds. Libii Hanna Tetteh oświadczyła na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, że istnieje szerokie poparcie dla porozumienia mającego przełamać przedłużający się polityczny i instytucjonalny impas w Libii. Jednocześnie ostrzegła, że odrzucenie porozumienia przez którykolwiek z dwóch organów ustawodawczych kraju może pokrzyżować wybory zaplanowane w ciągu najbliższych dwóch lat, informuje Asharq Al-Awsat.

Porozumienie i harmonogram wyborów

Według Tetteh 30 sierpnia, po czterech miesiącach rozmów, uczestnicy negocjacji w węższym formacie podpisali w Trypolisie porozumienie. Dokument wyznacza drogę do wyborów parlamentarnych i prezydenckich w ciągu 24 miesięcy pod jednolitą władzą wykonawczą.

Porozumienie przewiduje również aktualizację składu zarządu Wysokiej Narodowej Komisji Wyborczej oraz rozwiązanie od dawna spornych kwestii dotyczących ram konstytucyjnych i prawnych, które mogą utrudnić pokojowe, wiarygodne i inkluzywne wybory. Jak zaznaczyła przedstawicielka ONZ, dokument poparły między innymi Rząd Jedności Narodowej, Libijska Armia Narodowa, Izba Reprezentantów oraz wiceprzewodniczący Rady Prezydenckiej Musa al-Koni.

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Wysoka Rada Stanu 5 października odrzuciła porozumienie, a także ustawy i decyzje przekazane przez przewodniczącego Izby Reprezentantów. Rada wyjaśniła, że proponowane rozwiązania omijają konstytucyjne, prawne i oparte na konsensusie podstawy procesu politycznego lub podważają uprawnienia obu instytucji. Tetteh poinformowała, że niektórzy członkowie Wysokiej Rady Stanu są gotowi dołączyć do procesu i poprosili o dodatkowy czas na konsultacje.

Ryzyka gospodarcze i bezpieczeństwa

Tetteh podkreśliła, że polityczne i instytucjonalne rozdrobnienie pogarsza sytuację gospodarczą i bezpieczeństwa w Libii. Według niej inflacja przekracza 14%, a ceny żywności wzrosły w sierpniu o kolejne 3,8%.

Od stycznia do września 2026 roku Libia importowała 8,15 mln ton paliwa o wartości 8,9 mld dolarów. Według oceny przytoczonej przez Tetteh od 30% do 50% tych ilości mogło zostać utraconych wskutek przemytu. Oświadczyła również, że wrześniowe blokady rurociągów naftowych Hamada-Zawija i Szarara-Zawija spowodowały utratę około 1 mln baryłek wydobycia o wartości około 100 mln dolarów. Tetteh wezwała Radę Bezpieczeństwa do dalszego wspierania politycznej mapy drogowej, której sprzyja misja ONZ w Libii.

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