В Польше сотрудники Мазовецкого подразделения Национальной налоговой администрации обнаружили 108,9 кг марихуаны в отправлении из Таиланда. Наркотики спрятали среди оборудования для упражнений, а посылка должна была поступить получателю в Польше, сообщает RMF24.

Проверка на складе

Груз проверили во время планового контроля на складе курьерской компании. В 14 картонных коробках находились коврики для упражнений, внутри которых обнаружили 364 герметично упакованных пакета с зелёным растительным материалом.

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Ещё 11 пакетов нашли в четырёх коробках с роллерами для упражнений. Всего наркотики были спрятаны в 18 коробках со спортивным оборудованием.

Оценка стоимости

Национальная налоговая администрация Польши оценила стоимость изъятого товара почти в 5,5 млн злотых. За контрабанду крупного количества наркотиков в Польше может грозить до 20 лет лишения свободы.

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