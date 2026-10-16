W Polsce funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego Krajowej Administracji Skarbowej wykryli 108,9 kg marihuany w przesyłce z Tajlandii. Narkotyki ukryto wśród sprzętu do ćwiczeń, a paczka miała trafić do odbiorcy w Polsce, informuje RMF24.

Kontrola w magazynie

Ładunek sprawdzono podczas rutynowej kontroli w magazynie firmy kurierskiej. W 14 kartonowych pudełkach znajdowały się maty do ćwiczeń, wewnątrz których odkryto 364 hermetycznie zapakowane pakiety z zielonym materiałem roślinnym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejnych 11 pakietów znaleziono w czterech pudełkach z rollerami do ćwiczeń. Łącznie narkotyki ukryto w 18 pudełkach ze sprzętem sportowym.

Ocena wartości

Krajowa Administracja Skarbowa oszacowała wartość zajętego towaru na prawie 5,5 mln złotych. Za przemyt dużej ilości narkotyków w Polsce może grozić do 20 lat pozbawienia wolności.

Czytaj nas na