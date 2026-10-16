Американская химическая компания 3M изложила в Федеральном суде Австралии стратегию защиты по иску федерального правительства на $2 млрд. Правительство требует возместить расходы, связанные с загрязнением пер- и полифторалкильными веществами (PFAS) на 28 базах Сил обороны Австралии и прилегающих территориях, сообщает ABC News Australia.

Иск, который правительство назвало крупнейшим судебным разбирательством, когда-либо начатым Австралией, касается пенообразователя для пожаротушения AFFF. Австралийское Содружество утверждает, что 3M производила и продавала этот продукт до 2003 года, хотя, по его утверждению, знала об опасности химических компонентов с 1979 года. В исковом заявлении объемом 1600 страниц правительство ссылается на 310 внутренних документов компании и заявляет, что использование AFFF привело к значительному загрязнению почвы и воды, включая питьевую воду.

Позиция защиты

Представитель 3M Филлип Соломон сообщил суду, что компания представит защиту 11 декабря. По его словам, 3M будет оспаривать требования о публичном нарушении права, требование Управления охраны окружающей среды штата Виктория и заявление о введении в заблуждение. Защита также планирует разграничить ответственность зарубежного производителя и местного дистрибьютора продукции 3M.

Правительство Австралии утверждает, что компания создала публичное нарушение права, препятствуя пользованию окружающей средой и доступу к воде без загрязняющих веществ. В свою очередь, сторона 3M заявила, что такие требования не могут быть предъявлены по этому делу. Компания также ставит под сомнение объем возможной ответственности после очистки территорий.

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Расходы и репрезентативные базы

Заявленные правительством $2 млрд включают $214 млн расходов на исследования, очистку и дальнейший мониторинг, а также $367 млн на урегулирование пяти коллективных исков против государства.

Австралийские власти предлагают рассмотреть шесть репрезентативных баз — Вагга, Тиндал, Таунсвилл, Оки, Эдинбург и Ист-Сейл — с учетом различных типов загрязнения, рельефа, почв и перекрестного загрязнения. 3M настаивает на сосредоточении разбирательства на одной из 28 баз. Следующее слушание по управлению делом назначено на 1 декабря.

После объявления иска в мае представитель 3M заявлял, что компания никогда не производила PFAS в Австралии и прекратила продажу спорных продуктов около двух десятилетий назад. В то же время документы свидетельствуют, что Министерство обороны Австралии полностью заменило пену 3M лишь в июле 2012 года.

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