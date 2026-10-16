美国化工公司3M在澳大利亚联邦法院阐述了针对联邦政府20亿美元诉讼的辩护策略。政府要求赔偿与澳大利亚国防军28个基地及周边地区全氟和多氟烷基物质（PFAS）污染有关的费用，澳大利亚广播公司新闻报道。

政府称这是澳大利亚提起的最大规模诉讼，该案涉及用于灭火的成膜泡沫灭火剂（AFFF）。澳大利亚联邦称，3M生产和销售该产品至2003年，尽管其据称自1979年起就知道其化学成分的危险性。在长达1600页的诉状中，政府援引了310份公司内部文件，并表示使用AFFF导致土壤和水体严重污染，包括饮用水。

辩方立场

3M代表菲利普·所罗门告诉法院，该公司将于12月11日提交答辩。他表示，3M将对有关公共妨害、维多利亚州环境保护局要求以及误导行为指控提出异议。辩方还计划区分境外制造商与3M产品本地经销商的责任。

澳大利亚政府称，该公司妨碍公众使用环境以及获得无污染物的水，从而造成公共妨害。对此，3M方面表示，此类主张不能在本案中提出。该公司还质疑场地清理后可能承担责任的范围。

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费用和代表性基地

政府提出的20亿美元索赔包括2.14亿美元的调查、清理和后续监测费用，以及就针对政府的五起集体诉讼达成和解的3.67亿美元。

澳大利亚当局提议审理六个代表性基地——瓦加、廷达尔、汤斯维尔、奥基、爱丁堡和东塞尔——并考虑不同类型的污染、地形、土壤和交叉污染。3M坚持将审理重点放在28个基地中的一个。下一次案件管理听证会定于12月1日举行。

今年5月诉讼公布后，3M代表曾表示，该公司从未在澳大利亚生产PFAS，并在约二十年前停止销售有争议的产品。与此同时，文件显示，澳大利亚国防部直到2012年7月才完全替换3M泡沫。

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