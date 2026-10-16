Amerykańska firma chemiczna 3M przedstawiła w Federalnym Sądzie Australii strategię obrony w sprawie pozwu federalnego rządu na 2 mld dolarów. Rząd domaga się zwrotu kosztów związanych z zanieczyszczeniem substancjami per- i polifluoroalkilowymi (PFAS) na 28 bazach Australijskich Sił Obronnych oraz przyległych terenach, informuje ABC News Australia.

Pozew, który rząd nazwał największym postępowaniem sądowym kiedykolwiek wszczętym przez Australię, dotyczy piany gaśniczej AFFF. Wspólnota Australii twierdzi, że 3M produkowała i sprzedawała ten produkt do 2003 roku, choć według jej twierdzeń wiedziała o zagrożeniach związanych z jego składnikami chemicznymi od 1979 roku. W liczącym 1600 stron pozwie rząd powołuje się na 310 wewnętrznych dokumentów firmy i twierdzi, że stosowanie AFFF doprowadziło do znacznego zanieczyszczenia gleby i wody, w tym wody pitnej.

Stanowisko obrony

Przedstawiciel 3M Phillip Solomon poinformował sąd, że firma złoży odpowiedź na pozew 11 grudnia. Według niego 3M zakwestionuje roszczenia dotyczące uciążliwości publicznej, wymóg Urzędu Ochrony Środowiska stanu Wiktoria oraz zarzut wprowadzania w błąd. Obrona planuje także rozgraniczyć odpowiedzialność zagranicznego producenta i lokalnego dystrybutora produktów 3M.

Rząd Australii twierdzi, że firma spowodowała uciążliwość publiczną, utrudniając korzystanie ze środowiska i dostęp do wody wolnej od zanieczyszczeń. Z kolei strona 3M oświadczyła, że takie roszczenia nie mogą zostać zgłoszone w tej sprawie. Firma kwestionuje również zakres ewentualnej odpowiedzialności po oczyszczeniu terenów.

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Koszty i reprezentatywne bazy

Żądane przez rząd 2 mld dolarów obejmują 214 mln dolarów kosztów badań, oczyszczania i dalszego monitoringu, a także 367 mln dolarów za ugody w pięciu pozwach zbiorowych przeciwko państwu.

Australijskie władze proponują rozpatrzenie sześciu reprezentatywnych baz — Wagga, Tindal, Townsville, Oakey, Edinburgh i East Sale — z uwzględnieniem różnych rodzajów zanieczyszczeń, ukształtowania terenu, gleb i zanieczyszczeń krzyżowych. 3M nalega na skoncentrowanie postępowania na jednej z 28 baz. Kolejne posiedzenie dotyczące zarządzania sprawą wyznaczono na 1 grudnia.

Po ogłoszeniu pozwu w maju przedstawiciel 3M oświadczył, że firma nigdy nie produkowała PFAS w Australii i zaprzestała sprzedaży spornych produktów około dwóch dekad temu. Jednocześnie dokumenty wskazują, że australijski Departament Obrony w pełni zastąpił pianę 3M dopiero w lipcu 2012 roku.

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