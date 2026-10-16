В Пакистане следующее слушание по делу адвоката и правозащитницы Имаан Мазари и ее мужа, адвоката Хади Али Чаттхи, пройдет в тюрьме Адиала. Исламабадскому антитеррористическому суду сообщили, что Министерство права издало соответствующее уведомление. Адвокатам и свидетелям поручили прибыть в тюрьму на заседание по делу, касающемуся демонтажа заграждений.

Жалобы защиты на условия встреч

Как сообщает The Express Tribune, Мазари и Чаттха участвовали в слушании по видеосвязи, тогда как их адвокаты присутствовали в суде. Один из защитников подал письменное заявление, в котором описал трудности во время встречи с подзащитными в тюрьме Адиала.

По его словам, встречи пришлось ждать около часа, а сама она длилась 25 минут. Адвокат заявил, что разговор проходил в конференц-зале, записывался, а конфиденциальность не была обеспечена. Он также утверждает, что не смог передать обвиняемым копии материалов дела. Во время встречи с Мазари присутствовали две женщины-констебли, дверь оставалась открытой, а мужчины-констебли стояли снаружи, говорится в заявлении защитника.

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Позиция суда и обвиняемых

Защита настаивала, что разбирательство не должно проходить без личного присутствия обвиняемых. Судья Тахир Аббас Сипра заявил, что в течение нескольких дней поручал доставить Мазари и Чаттху в суд, и раскритиковал действия полиции. Он также распорядился проверить, предоставила ли администрация тюрьмы объяснение того, почему обвиняемых не доставили в суд.

Хади Али Чаттха по видеосвязи заявил, что супруги не возражают ни против личного участия в судебном заседании, ни против слушания в тюрьме, если их адвокатов и журналистов допустят в Адиалу. По словам защитника, Мазари и Чаттха не бойкотируют процесс, но из-за проблем со звуком и интернетом во время онлайн-заседаний не могут полноценно следить за слушаниями и советоваться с адвокатами.

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