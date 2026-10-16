在巴基斯坦，律师兼人权捍卫者伊曼·马扎里及其丈夫、律师哈迪·阿里·恰特哈一案的下一次听证会将在阿迪亚拉监狱举行。伊斯兰堡反恐法院获悉，法律部已发布相关通知。律师和证人被要求前往监狱，参加这起涉及拆除围栏案件的庭审。

辩方对会见条件的投诉

据《The Express Tribune》报道，马扎里和恰特哈通过视频连线参加了听证会，而他们的律师则出席了法庭。一名辩护律师提交了书面申请，描述了在阿迪亚拉监狱会见当事人时遇到的困难。

据他称，等待会见约需一小时，而会见本身持续了25分钟。该律师表示，谈话在会议室进行并被录音，且未能确保保密性。他还称，自己无法向被告移交案件材料的副本。辩护律师的申请称，与马扎里会见期间有两名女警员在场，门一直开着，男警员则站在门外。

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法院和被告的立场

辩方坚持认为，在被告未亲自到场的情况下，不应进行审理。法官塔希尔·阿巴斯·西普拉表示，数日来他一直下令将马扎里和恰特哈带到法庭，并批评了警方的做法。他还下令核查监狱管理部门是否就被告未被带到法庭一事作出解释。

哈迪·阿里·恰特哈通过视频连线表示，这对夫妇既不反对亲自参加法庭听证，也不反对在监狱举行听证，前提是他们的律师和记者获准进入阿迪亚拉。辩护律师表示，马扎里和恰特哈并未抵制诉讼程序，但由于在线听证期间存在声音和网络问题，他们无法充分跟进听证会，也无法与律师商议。

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